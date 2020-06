Flamengo quebra silêncio em relação ao interesse do Benfica em Jesus

Tal como Record noticia hoje, Jorge Jesus é o treinador que está na linha da frente para substituir Bruno Lage e Luís Filipe Vieira, sabe o nosso jornal, encontra-se disposto a esperar pela melhor altura para o contratar. Confrontado com esta notícia, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de relações externas do Mengão, reagiu com tranquilidade.





"Quando a relação é boa estamos, de alguma forma, blindados. Esse interesse é natural e não é surpresa para nós. Isso só mostra o acerto do Flamengo em ter feito um esforço importante para manter Jorge Jesus. Quando se tem um treinador da dimensão do Jorge Jesus e uma equipa como o Flamengo, eu vejo como um elogio ao Flamengo. Que outro treinador iriam querer? Está certo que só o Jorge Jesus e deviam querer o Gabigol, Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Arão, Everton Ribeiro. Quem é que vão invejar? Eles estão certos", respondeu o dirigente, sem se referir diretamente ao Benfica, numa entrevista no canal de Youtube do jornalista Venê Casagrande.