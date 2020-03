Dirigente do Internacional assume negociações suspensas por Cervi

A pandemia do coronavírus afetou o negócio do futebol, mesmo em países onde o problema não está tão enraizado. No Brasil, o Internacional de Porto Alegre não esconde o interesse em Cervi, do Benfica, mas o vice-presidente, Alexandre Barcellos, sublinha que será difícil chegar a um entendimento.





"Será complicado. Primeiro porque não sabemos quando voltamos a jogar. Dependemos de receitas ordinárias. Temos de competir para receber. Se não jogamos, diminuem muito. As contas estão agora a chegar. (As vendas são) Um grave problema. O futebol europeu está parado e abala completamente a previsão que tínhamos para o orçamento", explicou o dirigente, citado pelo Globoesporte.O argentino, de 25 anos, é um velho conhecido de Eduardo Coudet, que o treinou no país das pampas. O técnico indicou a contratação do extremo e o Internacional decidiu avançar, mas os encarnados preferiram a sua continuidade no plantel.O interesse nunca esmoreceu, mas agora, mais do que nunca, o cenário não parece exequível. Cervi tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.