Dirigente do Santos garante: «Lucas Veríssimo não precisa de repetir mais a sua vontade»

Jorge Jesus garante que o negócio entre Benfica e Santos por Lucas Veríssimo não é uma novela, mas o facto é que os episódios se sucedem. Depois do Conselho Fiscal do Santos ter apresentado esta semana o seu segundo parecer negativo à proposta dos encarnados pelo central e do presidente do Peixe já ter mesmo alertado para o risco do jogador sair em janeiro de graça, é agora a vez do diretor desportivo do clube dar conta do "impacto importante" no negócio nas finanças do clube.





"É importante deixar claro que o Conselho Deliberativo do clube é um poder soberano. Não nos cabe reverter esse processo. É a instância onde essa questão precisava ser decidida. Penso que o Santos, como a grande maioria dos clubes brasileiros, ainda tem uma posição reativa diante do mercado europeu. Precisamos de receber propostas para fechar orçamentos. Isso tem um impacto muito grande internamente. Sabe que o clube precisa de receitas para isso", disse Felipe Ximenes à ESPN.E prosseguiu com as explicações: "O atleta manifestou publicamente interesse em atuar fora do país, tem um histórico de três ou quatro negociações que acabaram por não dar frutos. Isso é ruim. Nós, d, de alguma maneira, precisamos de gerir esse processo todo. Mas é um impacto importante internamente do Conselho Deliberativo na venda do Lucas Veríssimo na questão do Benfica. Na outra proposta que temos, do Médio Oriente, foi aprovado, mas o jogador já manifestou que não tem interesse em aceitar", sublinhou, em referência à proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita.Ainda assim, e com o impasse nas negociações, Ximenes garante que Lucas Veríssimo está focado no trabalho do Santos: "O jogador está a treinar. Não precisa mais de repetir a sua vontade. Mas a partir do momento que o poder principal do clube vetou essa situação cabe ao atleta, a mim, ao Santos, seguir a sua vida. Tenho certeza que o Lucas está absolutamente focado para o jogo contra o Palmeiras", concluiu.