Discurso de Vieira na Gala Cosme Damião gera discussão por fazer lembrar lema do Sporting

Luís Filipe Vieira vincou quarta-feira na entrega dos prémios Cosme Damião que não é tempo de depressão após a perda da liderança no campeonato e pediu à equipa para se inspirar na temporada 18/19. No discurso que o presidente do Benfica fez na gala há um momento que está a gerar polémica nas redes sociais por fazer lembrar o lema do Sporting (Esforço, Dedicação, Devoção e Glória).





"Nesta Gala, comemoramos hoje o esforço, a dedicação e a glória de treinadores, atletas e equipas, em cada vez mais modalidades", referiu Vieira, notando-se alguma hesitação quando estava a fazer passagem da palavra dedicação para glória.Esse momento não passou despercebido e de imediato surgiram nas redes sociais críticas a essa passagem do discurso por ter semelhanças com o lema do rival.