Do "amasso" dos cinco defesas aos três pontos "preciosos": a análise de Bruno Lage

Bruno Lage destacou a importância dos três pontos em Tondela (0-1), "preciosos" na corrida pelo título. À Sport TV, o treinador do Benfica referiu que a sua equipa soube contornar as dificuldades, com a mentalidade certa, e elogiou Cervi, surpresa no onze.

Sobre o jogo

"Jogo muito difícil, ainda por com a com a alteração de cinco defesas no Tondela, na expectativa de jogarmos com dois pontas de lança, a condicionar o nosso jogo. Mas entrámos bem, fizemos 30 minutos em que controlámos, provocando a dinâmica que temos quando defrontamos equipas com cinco defesas. Preparámos o jogo para essa possibilidade e acho que o fizemos bem.

Depois, o Tondela prendeu-nos com a inclusão dos alas perto dos laterais, impedindo a nossa pressão. Tentaram controlar o jogo e fazer-nos correr à largura. Nessa altura tivemos alguma dificuldade em perceber essa dinâmica. Corrigimos essa situação, defendemos os alas de forma diferente controlámos defensivamente mas ofensivamente abusámos um pouco nos passes verticais. Com a linha de cinco defesas éramos amassados e perdíamos a bola. Mas coletivamente estivemos bem e entendemos o jogo que era necessário fazer. Era preciso ter esta mentalidade competitiva e ganhadora depois da Liga dos Campeões. São três pontos preciosos na corrida pelo título."

Calafrios

"Queremos sempre tentar marcar e o objetivo ao intervalo foi corrigir defensivamente. Depois com o Chiquinho, começámos a lançar a bola verticalmente contra a linha de cinco e éramos amassados. Mas o mais importante foi após este jogo termos tido esta mentalidade e vencer."

Cervi titular na Liga pela primeira vez

"Dá-nos qualidade enorme na pressão, tem timings perfeitos na pressão. Pretendemos que os nossos alas tenham às vezes outro contributo. Quando Rafa joga nessa posição preferimos ter jogadores que procurem o espaço interior, como Caio ou Jota. Quando queremos um jogo diferente, porque estamos com dois pontas de lança, é ter um ala como o Cervi que se junta à equipa no momento de perda para que não fique com muito espaço entre setores. Nisso ele é muito importante."