Do amigo morto por traficantes aos elogios de Vieira: empresário de Pedrinho abre o livro

Will Dantas, empresário de Pedrinho, garante que o jogador está "feliz" no Benfica. Em declarações à ESPN Brasil o empresário garante até que Luís Filipe Vieira está deslumbrado com o médio brasileiro, de 22 anos.





"O Pedrinho está feliz. As pessoas gostam muito dele. O Jorge Jesus também, a relação dele com o treinador é a melhor possível. O presidente já disse que o Pedrinho nem parece brasileiro, pela postura, pela determinação nos treinos. Infelizmente era suposto ele ter saído com outro estatuto do Brasil, mas as coisas não aconteceram como planeámos", contou o agente.Depois, explicou que "nada foi fácil na vida" de Pedrinho. "Tudo que aconteceu com ele no Brasil serviu para que crescesse como pessoa. Se o tivessem 'apaparicado', como aconteceu com outros, talvez não tivesse a visão da vida que tem hoje. Não adianta dizer que o jogador é o melhor do mundo e ele depois não mostrar nada disso. Vários saíram do Brasil e não deram em nada. Tenho certeza que esse não vai ser o futuro do Pedrinho."O agora jogador do Benfica era "pequenino" e "mirradinho" em criança. Aos 12 anos foi para Salvador, para jogar no Vitória, mas um ano depois foi dispensado por ser pequeno e magro. Will Dantas recorda que Pedrinho chorou, mas que acabou por superar a desilusão.O maior problema foi quando perdeu um companheiro de equipa, vítima de um tiroteio. "Quando comecei a trabalhar com o Pedrinho, eu tinha também um jogador chamado Felipe, da mesma idade. Levei-os para o Vitória. Era muito bom jogador, um médio. Um dia o rapaz foi de férias para Maceió e foi morto dentro de casa por um traficante. Não sei se se envolveu com o tráfico. O Pedrinho ficou muito triste, chorou uns três meses. Eles eram muito amigos. Infelizmente estas coisas acontecem...", acrescentou o empresário.Depois submeteu-se a uma semana de testes no São Paulo... mas foi dispensado. Pensou em desistir. "Não aguentava mais ser reprovado", admitiu posteriormente. A sorte bateu-lhe à porta nas camadas jovens do Corinthians, onde chegou com 15 anos, muito por causa de um golo que marcou... ao Vitória. "Chutei com um pouco de raiva", relembrava Pedrinho numa entrevista.Aos 18 anos estreou-se no Brasileirão e voltou a ter a oportunidade de se 'vingar' do Vitória...