Do conselho da mãe à escolha do Benfica: Florentino dá-se a conhecer aos adeptos

Florentino Luís, médio do Benfica, deu-se a conhecer aos seguidores da sua página do Instagram. Através de um vídeo publicado naquela rede social, o internacional sub-21 português respondeu a algumas questões colocadas pelos adeptos do Benfica, entre as quais o motivo que o levou a jogar pelos encarnados, o maior conselho que já alguma vez lhe deram e a sua maior qualidade enquanto jogador."Foi uma escolha que me agradou muito. Desde já porque era benfiquista e quando surgiu a oportunidade de representar o Benfica nem pensei duas vezes. Assinei logo contrato com o Benfica. Estou muito orgulhoso do meu percurso que fiz até agora.""Conselhos já recebi muitos. Mas o que mais me marcou é sempre o da minha família, dos meus pais, mas a minha mãe me diz muito é confiar no processo porque às vezes as coisas correm mal e podem desviar-te do teu caminho.""Pelos que as pessoas me dizem é a leitura defensiva. Sim, é isso".