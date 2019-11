Do Estádio Millennium como modelo para a nova Luz à diminuição dos arcos devido ao aeroporto

O Estádio Millennium, em Cardiff (País de Gales), era o modelo de recinto idealizado por Mário Dias para a nova Luz no caso de não haver tempo para delinear um novo projeto.





Além disso, Luís Seara Cardoso, antigo vice-presidente, contou num vídeo divulgado ontem na Luz uma outra história: a de que os arcos do Estádio da Luz teriam de reduzir a dimensão face à proximidade do Aeroporto da Portela. Enquanto tal era discutido, sucedia o ataque às torres do World Trade Center em Nova Iorque a 11 de setembro de 2001 e que levava a interrogações por parte dos dirigentes encarnados.