“Do que vivo? Tenho outros negócios, uma boa reforma. Vivo bem”, diz Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira recusa ter apenas um palheiro como património. O dono da Promovalor, que provocou perdas de 180 milhões de euros ao Novo Banco, diz que

tem uma boa reforma, outros negócios e que o Fisco até reforçou a sua conta recentemente com dois milhões de euros. "Vivo bem", disse.











A deputada do Bloco de Esquerda tentou ainda esclarecer que negócios são estes. A esta questão, o empresário disse ter "outras sociedades com outras pessoas". E que estas sociedades não estão a ser dadas em garantia ao Novo Banco. "Não estão, nem devem estar."



Respostas que levaram Mariana Mortágua a questionar por que é que Vieira não paga o que deve ao Novo Banco, apesar de ter património. Porque nao pagou a dívida?", perguntou. "Não tinha para pagar", respondeu o presidente do Benfica.



Antes, Mortágua citou um parecer interno de 2019, da comissão de acompanhamento do Novo Banco, que indica que o único bem em nome de Luís Filipe Vieira era um palheiro.



"Não é verdade. Tenho mais património", respondeu, mas sem detalhar que património tem. "Qual é a necessidade de dizer. Não estou em incumprimento. Nem sei o que é isso", disse.





O dono da Promovalor está a ser ouvido no âmbito da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.





ainda agora a conta foi reforçada", pois recebeu "dois milhões e tal do Fisco".