Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Do quintal da avó até ao estrelato: a história de Gonçalo Ramos, a promessa do Benfica Em Olhão, já se distinguia por não dar ‘biqueirada’ logo desde tenra idade: “Usava a parte de dentro do pé”





• Foto: Lusa