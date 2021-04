Do "resultadismo cruel" aos "patinhos feios": Renato Paiva avalia momento do Benfica

Renato Paiva voltou a sair em defesa de Jorge Jesus esta quarta-feira criticando a política do "resultadismo". Em entrevista à Antena 1, o agora treinador do Independiente del Valle e ex-treinador da equipa B dos encarnados avalia aina vários jogadores das águias.



Elogios a Jorge Jesus: "Já estou habituado que em Portugal assim seja. O resultadismo é cruel e percebo que todas as pessoas queiram ganhar, mas não admito que as pessoas se esqueçam de quem são os profissionais que estão à sua frente. E, portanto, Jorge Jesus tem um lastro de profissionalismo de qualidade enorme e inquestionável para mim."





"Dizerem-me que Jorge Jesus desaprendeu ou que veio fazer isto para o Benfica de mal, por amor de Deus... isso eu não aceito nem admito porque é um dos melhores treinadores portugueses. Para mim, é uma referência com quem aprendi muito no Benfica na sua primeira passagem enquanto eu lá estive, uma pessoa que eu respeito pelo que me ajudou nesse aspeto de me passar conhecimento.""Não me venham com essa história de que não lança jovens porque eu ia já aqui elencar os André Gomes e os do Sporting por isso não me venham cá com essa história que não é bem assim. Agora, se ele puder ter experiência já feita eu acredito, mas isso é ele e qualquer um. Acho eu que se puderes ter um Gaitán ou um miúdo para fazer crescer, em 10 treinadores qual é que o vai escolher [o miúdo]?""Não é a primeira época em que marca muitos golos no Benfica. Às vezes, os adeptos criam os seus patinhos feios porque não vão ao encontro dos seus gostos, mas depois não se preocupam em analisar as características dos jogadores e porquê que às vezes os jogadores jogam. O Seferovic jogava com Bruno Lage, joga com Jorge Jesus porque é o bom avançado mas também porque é um jogador competente em termos defensivos.""É uma questão de adaptação, de um jogador que chegou a um clube muito grande, muito jovem. É um jogador de tremendo potencial, vai ser um dos grandes avançados do futuro, não tenho dúvidas disso. Mas lá está. Tem de ter 'timing'. É como eu digo: 'Ah, um jogador se passar pouco tempo na equipa B está preparado para a equipa A'. Não, não está. A não ser que seja um génio como João Félix ou Bernardo Silva. Precisa do passo da equipa B para crescer.""Para mim, o melhor central brasileiro a jogar no Brasil, de longe. E até me estranhou tanto tempo que demorou para chegar à Europa. Muito completo, líder, um jogador rápido e físico, algo que Vertonghen e Otamendi não são tanto. Portanto, veio equilibrar as deficiências e as lacunas que a zona central da defesa que o Benfica tinha."