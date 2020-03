Do "Sporting que não existe" ao FC Porto "gasto e incompetente": Gomes da Silva avalia rivais

No texto publicado esta segunda-feira no blog 'Novo Geração Benfica', Rui Gomes da Silva avaliou a prestação do Benfica nos mais recentes jogos da Liga. "Empatou com um Vitória de Setúbal fraquíssimo, como havia empatado com um Moreirense também muito fraco! E nem as arbitragens podemos culpar, já que, em cada um desses jogos, tivemos 2 penáltis a favor! Em 4, falhámos 2, e perdemos 4 pontos! O mais fácil seria culpar Pizzi, por os ter falhado, ou Bruno Lage por ter insistido nele para os marcar com 50% de aproveitamento! Mas isso seria meter a cabeça na areia! A tentação de culpar o treinador ou os jogadores é humana! E o que quer quem manda é que a culpa morra no balneário, como morreu com Rui Vitória. Mas aceitar isso é ser conivente na desresponsabilização de quem toma decisões! Neste caso... do presidente!", começou por escrever.





E prosseguiu: "E se o Sporting não existe nem faz sombra a ninguém, o que mantém vivo este presidente é um Porto de quem ele, tendo sido sempre amigo, lhe retribui, hoje, essa gentileza! Um Porto gasto em todos os sentidos, incompetente, sem treinador, desunido, com problemas anunciados internamente, intervencionada pela UEFA que nos ajuda a manter a aparência de uma liderança que se arrepiarem caminho desaparecerá num ápice! Com uma aparente saúde financeira (discutiremos isso um dia destes) o Benfica deixa-nos uma sensação de crise anunciada! Desde sezembro, percebemos que a equipa tem alguns problemas! Com os jogadores da formação a passarem de quase certezas mundiais da próxima década a excomungados e emprestados sem bilhete de volta!".