Dois adeptos à chegada do Benfica

Apesar da chuva e vento forte, o autocarro que transportava a equipa do Benfica ainda foi recebido por dois adeptos à chegada ao Estádio de São Miguel, nos Açores. Vestidos a rigor e com uma tocha encarnada na mão de um deles, os benfiquistas fizeram questão de sair de casa para “mostrar a paixão pelo Benfica” e demonstrar todo o apoio à formação liderada por Jorge Jesus. Samuel, com apenas 14 anos, percorreu quatro quilómetros a pé para acompanhar a chegada do Benfica e tentar ver de perto alguns dos ídolos.

“Os meus pais deixaram-me vir, mas disseram-me que se queria vir, tinha de ir e voltar para casa a pé”, explicou o jovem, que não teve dúvidas em enfrentar o temporal para apoiar o Benfica. E a verdade é que ambos se fizeram notar, pois eram mesmo os únicos ali presentes.