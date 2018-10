Domigos Soares de Oliveira: «Sem o novo estádio o Benfica não seria um clube tão moderno»

O Estádio da Luz comemora esta quinta-feira 15 anos de existência e Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD do Benfica, considerou a construção do novo estádio um ponto de viragem na história do clube."Há um antes e um depois do Estádio. Conhecendo as pessoas e conhecendo aquilo que era a organização do Benfica antes da construção deste Estádio, e olhando para o Benfica após a construção do mesmo, eu diria que este é o momento mais marcante", disse.A 25 de outubro de 2003, os encarnados receberam os uruguaios do Nacional de Montevideu e venceram por 2-1 com dois golos de Nuno Gomes, na inauguração do Estádio da Luz.Domingos Soares de Oliveira destaca também a construção do Caixa Futebol Campus como um marco importante no clube: "Se o Estádio não tivesse sido construído, continuaríamos a ter o Benfica sem dúvida nenhuma, mas não seria um Benfica tão moderno e tão elogiado em termos internacionais como temos hoje. Esse, digamos, é um momento de viragem. Depois temos um segundo momento, o momento de potenciação do futuro, que é a construção do Caixa Futebol Campus, na vertente de apoio aos novos atletas", frisou.O administrador executivo da SAD elogiou a manutenção que tem sido feita no Estádio da Luz, e garantiu que há ainda muita obra por fazer."Devemos orgulhar-nos da manutenção que tem sido feita neste espaço, ou seja, quem hoje entra neste Estádio vê que ele podia ter sido construído há dois, três anos, porque está conservado de uma tal maneira que é difícil notar que já completou 15 anos. Tem havido o esforço de manter as instalações atualizadas. Claramente ainda vamos ter de construir mais espaços, nomeadamente à volta das modalidades, do nosso colégio… Ainda temos muito cimento pela frente", concluiu.