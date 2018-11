Domingo Soares Oliveira contra criação de uma Liga Europeia

O administrador da SAD do Benfica afirmou esta terça-feira, na Web Summit, em Lisboa, que não apoia a criação de uma Liga Europeia que deixe de fora alguns dos clubes europeus com maior tradição."A criação de uma Liga que reúna os maiores clubes europeus tem o mérito de desafiar os que não estão a crescer. Mas ao constatarmos que ficam de fora clubes com grande história e legado no futebol europeu, pessoalmente não apoio a ideia", afirmou Domingo Soares Oliveira, que defendeu a criação de outros modelos que permitam aos clubes maior sustentabilidade financeira."Jogar menos a nível interno ajuda certamente a tesouraria, mas qualquer adepto dirá que os nossos maiores adversários são FC Porto e Sporting, e não Barcelona e Real Madrid", afirmou.Quanto ao modelo que o Benfica está a seguir, quando questionado sobre a necessidade de ganhar, mas manter o clube estável e sustentável do ponto de vista financeiro, o administrador das águias sublinhou que a prioridade são as conquistas no relvado."A nossa missão é ganhar. A nossa concentração está em ganhar no campo. Queremos criar investimento, ganhar e reinvestir na equipa e no clube. Se perguntar aos nossos parceiros, eles querem bons resultados no campo sem destruir a sustentabilidade do clube, mas não estão focados nos proveitos financeiros", referiu.Já sobre a estratégia que o Benfica está a usar para chegar a novas conquistas, Domingo Soares Oliveira salientou a importância cada vez maior que a tecnologia tem no clube e, concretamente, no seu orçamento."A tecnologia está a ajudar o clube a encontrar jogadores na altura acertada. Está também a ajudar-nos a desenvolver a performance dos jogadores, e ajuda os treinadores a tomar as decisões. Posso revelar que investimos milhões em tecnologia todos os anos e o nosso próximo objetivo é desenvolver modelos preditivos em torno dos jogadores e da equipa", concluiu.A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.Nesta terceira edição do evento em Portugal são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.A edição deste ano realiza-se entre os dias 5 e 8 de novembro.