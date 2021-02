Domingos Almeida Lima: «É extremamente importante continuar na Liga Europa»

Domingos Almeida Lima integrou a comitiva do Benfica que esta quarta-feira viajou para a Grécia para defrontar o Arsenal na segunda mão dos 16 avos da Liga Europa. O dirigente das águias espera que a equipa se mantenha numa prova importante.





"A perspetiva só pode ser a de fazer um bom jogo e ganhar. Este é um jogo decisivo. Embora seja em terreno neutro, este é o campo do adversário. Com o resultado da primeira mão, temos de ganhar ou empatar por mais de um golo. Portanto, é isso que é o objetivo: passar a eliminatória. É uma situação muito importante para o Benfica ficar na Liga Europa", frisou no Aeroporto Humberto Delgado, em declarações à BTV.O 'vice' dos encarnados espera ainda que "a má sorte desapareça." "Por vezes não tem feito boas exibições mas outras vezes a equipa tem jogado bem, criado muitas oportunidades mas não tem concretizado e ganho os jogos. Esperamos que este seja um pontapé de partida para uma nova fase vitoriosa da nossa equipa. É extremamente importante continuar nesta competição europeia. Vamos fazer tudo para continuar. O plantel está motivadíssimo para alcançar esse objetivo", reiterou Almeida Lima.