Domingos Almeida Lima em Braga: «É pena que o presidente não possa cá estar...»

Domingos Almeida Lima marcou presença no 50.º aniversário da Casa do Benfica de Braga e elogiou a mística presente neste tipo de locais. "Esta comemoração merecia a presença dos associados desta casa, mas é o significado do reconhecimento de muitas gerações, na manutenção deste espaço, que é um baluarte de bom trabalho e de estoicismo pelas vicissitudes que se têm passado", começou por afirmar o vice-presidente das águias.





"Esta casa tem feito todos os sacrifícios, com dignidade, trabalho e dedicação. Hoje classificam esta casa como exemplo pelo trabalho, competência, dedicação e pelos associados. O apelo que faço é para que estes valores continuem a ser perseguidos com mais ou menos dificuldades. Que esta mística se continue a desenvolver por todo o país e todo o Mundo porque o Benfica tem casas em todo o Mundo", concluiu.O dirigente abordou também a ausência de Luís Filipe Vieira. "É pena que o presidente não possa estar cá. Não pode acompanhar a equipa porque ainda está com prescrições médicas que o impedem de viajar. Merecia que assim não fosse", sublinhou.