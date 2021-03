Domingos Almeida Lima: «Esperançados que o fim de época vai trazer muitas alegrias»

Domingos Almeida Lima vê a equipa de futebol num processo de retoma e está crente que o final de época será de êxito após passadas as "incidências da pandemia".





"Trata-se um grupo de trabalho que sofreu na pele as incidências da pandemia. Depois da recuperação da sua saúde, está a ter uma recuperação da saúde desportiva. Como o nosso técnico disse várias vezes, era fundamental ao Benfica ter oportunidade para treinar e desenvolver os mecanismos técnicos e taticos. É o que está a acontecer. É importante não só para a saúde da equipa como garante, por acréscimo, um grau de confiança que é fundamental para que nas últimas 10 jornadas, mais a Taça de Portugal, a senda de êxitos se confirme cada vez mais. Estou convencido e acredito que todos os benfiquistas de boa fé também que este início de ano desportivo foi um mau sonho que todos nós queremos deixar para trás e esquecer", começou por dizer o vice-presidente em declarações à BTV.Almeida Lima pensa no título nacional, mesmo com o Benfica a 13 pontos do líder Sporting, mas sublinhou a importância de alcançar o lugar, agora na posse do FC Porto, que garante a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões."A recuperação da equipa está a ajudar-nos nesse aumento de confiança e de esperança. Os últimos resultados são indicadores, mas também o desenvolvimento do próprio grupo de trabalho. Creio que todos nós podemos estar esperançados que vai ser um final de época que vai trazer muitas alegrias e contribuir para a vida do clube: o Benfica ser campeão. Caso não possa ser campeão, pelo menos, ter a entrada direta na Liga dos Campeões. Em termos de saúde financeira do Benfica e de todos os clubes, é muitíssimo importante. Este reviver de esperança e a nova alma com que a equipa se apresenta nos relvados, dá-me uma certeza de que vamos ter razões para estar satisfeitos no últimos terço do campeonato e na Taça de Portugal. É um troféu que é uma pena não poder ser disputado no Jamor. É a casa própria desta celebração. Em Coimbra lá estaremos para tentar trazer mais um troféu para o nosso museu", vincou o dirigente das águias.