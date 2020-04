Domingos Soares de Oliveira diz que dívida do Benfica baixou para mínimos deste século

Domingos Soares de Oliveira revelou que a dívida do grupo Benfica está praticamente em mínimos do século, na sequência do reembolso de 75 milhões de euros em empréstimos obrigacionistas este ano (15 M€ em janeiro e 50 M€ amanhã).





"Depois desta operação, temos um total de empréstimos obrigacionistas a decorrer de 60 M€ e mais uma operação de financiamento junto de uma entidade financeira de 10 M€. No total, a nossa dívida – e quando falo nossa, falo do grupo Benfica – sujeita a encargos financeiros, que se chama dívida financeira, é de 70 M€. Um valor extremamente baixo, e até diria que se olharmos numa perspetiva história, só no início do século, quando ainda não tínhamos novo estádio e Benfica Campus é que tínhamos uma dívida tão baixa. Inclusivamente, antes do estádio ser inaugurado, tínhamos dívidas superiores", disse o administrador da SAD encarnada à BTV.Soares de Oliveira explica que estes resultados não acontecem apenas pela venda de João Félix: "Em parte é verdade [que a recuperação foi possível graças à venda de Félix], mas é uma análise muita curta, é esquecer o que tem sido a nossa evolução na ultima década, de forma mais precisa últimos sete anos. Os resultados que vamos apresentar no final do ano, independentemente do impacto que possa ter a pandemia, serão sempre resultados positivos. De forma natural, já tinha antecipado isso nas últimas intervenções, porque o ano nos correu bem, a venda de João Félix teve impacto neste exercício de 2019/20. São sete anos de resultados positivos. O que fizemos de forma paulatina foi construir um modelo de redução do nosso endividamento. Naturalmente, nunca o escondemos, o contrato que assinamos de direitos televisivos, com a NOS, permitiu-nos fazer uma redução ainda mais acentuada. O efeito Félix nunca pode ser entendida como a única explicação."