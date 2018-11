Domingos Soares de Oliveira e Gaioso ouvidos na 2.ª feira

O debate da instrução do processo E-Toupeira vai prosseguir na segunda-feira com os representantes legais do Benfica a serem ouvidos. Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso, ambos administradores da SAD encarnada, serão presentes a interrogatório também no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, à imagem do que aconteceu com os outros arguidos.

No dia seguinte, terça-feira, será a vez de Fernando Gomes e Pedro Proença, presidentes de Federação Portuguesa de Futebol e da Liga, respetivamente, bem como Miguel Moreira, diretor financeiro das águias, e ainda Luís Bernardo, diretor de comunicação, serem chamados a depor.

Para dia 21 está agendada uma perícia nas garagens da Luz. Para o dia 26, também deste mês, está marcado o fim do debate instrutório, momento em que se definirá se haverá julgamento.