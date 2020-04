Domingos Soares de Oliveira garante que Benfica SAD vai reembolsar 50 milhões de euros

Domingos Soares de Oliveira garantiu esta quinta-feira que o Benfica se prepara para liquidar amanhã quase 50 milhões de euros de um empréstimo obrigacionista lançado em 2017, destacando o facto de, em conjunto com outra operação semelhante de janeiro, o valor subir para 75 M€.

"Durante muito tempo, o método normal de lançar novos empréstimos obrigacionistas era fazer o reembolso anterior, operação de alguma forma apoiada por uma entidade financeira. Desta vez, como toda a gente percebe, há condições de mercado que são diferentes, mas de uma maneira positiva o Benfica tinha disponibilidade de tesouraria suficiente, não apenas para fazer este reembolso, de quase 50 milhões de euros, mas para ter feito, como fizemos em janeiro, o reembolso antecipado de umas obrigações que venciam em 2021. Juntando estas duas operações, estamos a falar num total de reembolsos feitos por meios próprios, sem recurso a financiamento extraordinário, de cerca de 75 milhões de euros", vincou o administrador da SAD à BTV.

Soares de Oliveira vincou o facto de o Benfica ter optado por manter o reembolso e não optado pela suspensão do mesmo como forma de proteção pelos danos causados pela pandemia de covid-19: "Seria possível, tecnicamente falando, conseguir uma suspensão ou adiamento deste reembolso. Para isso, era necessário convocar uma assembleia gera de acionistas. Isso normalmente faz-se com um pouco mais de um mês de antecedência e explicar, um pouco à imagem do que o Sporting fez, creio que há cerca de um ano, sensivelmente, em que conseguiu o adiamento do reembolso. No nosso caso, uma das questões criticas do Benfica é garantir que em nenhum momento falhamos perante os nossos financiadores, seja bancos, seja obrigacionistas, seja outras entidades. Entendemos que, embora tecnicamente seja possível, não o deveríamos fazer".



O dirigente encarnado admitiu ainda o recurso a novo empréstimo obrigacionista no futuro: "Se nada tivesse mudado, se não houvesse uma conjuntura absolutamente anormal, provavelmente não estaríamos a falar de novas emissões, mas em função do que é a realidade já percebemos que esta crise vai ter impacto na nossa indústria. É natural que, a menos que o mercado se reanime, venhamos a fazer alguma emissão obrigacionista."