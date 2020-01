Domingos Soares de Oliveira: «Há uma mudança de mentalidade no Benfica»

O Benfica Play foi apresentado esta quinta-feira numa conferência de imprensa de lançamento que decorreu no balneário do futebol profissional do Estádio da Luz.





A 'Netflix' do clube encarnado vai arrancar esta noite (21h00) com um trabalho que tem como protagonista o avançado Carlos Vinícius e foi dada a conhecer por Domingos Soares Oliveira, que vincou a "emergência dos conteúdos em termos de diferença para uma maior ligação com os adeptos"."Ter conteúdos exclusivos é fundamental para estarmos mais próximos dos adeptos. É uma tendência que já se observa em outros países. Aqui vão ser conteúdos diferentes da BTV e do site, pois vamos ter que atrair as pessoas e os conteúdos necessitam de agradar às pessoas. A plataforma precisa de ser rentável do ponto de vista financeiro", disse o administrador executivo da SAD encarnada.Domingos Soares de Oliveira diz que "há uma mudança de mentalidade no Benfica" e que essa mudança vai resultar em conteúdos diferenciados. "Vencemos muitas barreiras e agora vai haver acesso ao balneário e a treinos para criarmos conteúdos para o Benfica Play, conteúdos esses que serão novos todos os dias e traduzidos, porque o Benfica tem que ser visto lá fora", sustentou.Sobre o futuro de outras plataformas o administrador assumiu que a "rádio Benfica vai avançar" e revelou que as instalações estão quase prontas. Domingos Soares de Oliveira também falou sobre reforços do plantel principal e admitiu que o Benfica "quer ter sempre os melhores jogadores, mediante a capacidade financeira". "O que mudou foi a nossa capacidade financeira!", evidenciou.