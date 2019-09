Domingos Soares de Oliveira: «O comportamento dos nossos adeptos é como uma religião»

Domingos Soares de Oliveira destacou esta sexta-feira na Soccerex a fidelidade dos adeptos do Benfica."Temos benefícios para os adeptos e temos também a Fundação Benfica. Acima de tudo, temos uma responsabilidade para com eles. Eu vejo o futebol como uma religião. O comportamento dos nossos adeptos é como uma religião. Eles vão ao estádio independentemente da situação do clube", disse, frisando: "Perdemos até o campeonato em 2017/18 e vendemos muito mais bilhetes anuais depois", disse o CEO do Benfica.Na mesma ocasião, Soares de Oliveira falou das receitas. "Vivemos num país pequeno, logo dependemos muito das receitas da Europa. Por exemplo, o dinheiro vindo da Champions e Liga Europa está perto de 25 a 30% imediatamente. Depois temos as receitas da bilheteira e patrocínios. Temos um top-10 de patrocínios em que nove deles não são portugueses, tais como a Emirates. Temos que ter boas performances para continuarmos com eles", explicou.O CEO do Benfica lembrou que o "primeiro objetivo é dar lucro" e indicou caminhos. "Alguns clubes têm tantas receitas dos direitos televisivos que não precisam de se preocupar com outros aspetos. No nosso caso, as receitas vindas da televisão em Portugal são pequenas. Por isso, tivemos que conseguir de outras formas. Temos que encontrar alternativas. Acho que no futuro vamos ter pela frente os mesmos problemas que a indústria da música e vamos encarar novos desafios", afirmou.Soares de Oliveira destacou que o "futebol é um negócio de entretenimento" e abriu a porta a um novo modelo onde podem entrar os 'gigantes' Amazon, Netflix ou Facebook."Apostamos muito no futebol jovem e as pessoas às vezes não veem. Enfrentamos um desafio em relação aos jogadores que vêm mais novos. Vamos ter que cooperar com empresas como a Netflix. É inevitável termos que trabalhar com eles, pois são muito importantes", concluiu.