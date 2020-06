Domingos Soares de Oliveira: «O nosso principal objetivo é ganhar no relvado»

A instabilidade no Mundo foi tema na entrevista de Domingos Soares de Oliveira à BTV. O administrador-executivo da SAD dos encarnados reiterou que o emblema da Luz tem como objetivo "ganhar no relvado", mesmo que não descure os "encaixes do ponto de vista da alienação dos jogadores".





"Neste momento não temos uma expectativa de grandes encaixes do ponto de vista de alienação de passes de jogadores, e, também é importante dizê-lo, não é esse o nosso objetivo. O nosso principal objetivo é ganhar no relvado, e para ganhar no relvado temos de ter os melhores jogadores. Tanto quanto possível, quero reter os melhores jogadores. Como temos uma situação de tesouraria razoavelmente controlada, não há necessidade de andar a vender os nossos jogadores, muito menos por preços que não sejam os de mercado. Provavelmente haverá também uma maior travagem em relação aos nossos investimentos. No último ano o Benfica investiu mais de 60 milhões de euros em passes de jogadores, admito que no próximo ano haja alguma redução, mas o que é verdade para o Benfica também o é para os clubes onde podemos comprar jogadores. Ou seja, jogadores bons, hoje em dia, estarão 'mais baratos' do que estavam antes da pandemia. O objetivo é que o Benfica tenha a equipa mais competitiva a nível nacional, que cumpra os seus pergaminhos e faça uma boa campanha na Europa. Queremos continuar a investir - temos essa capacidade, ligeiramente adaptada -, mas com segurança e com a certeza de que teremos sempre uma equipa bastante competitiva", esclareceu o gestor de 60 anos.