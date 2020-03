Domingos Soares de Oliveira: «O nosso trabalho pode servir de exemplo para outros clubes»

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD benfiquista, recorda os tempos complicados que o Benfica viveu e os desafios que a direção de Luís Filipe Vieira encontro, quando assumiu o comando do clube da Luz. "As pessoas precisam de saber que quando o presidente foi eleito em 2003, e eu fui contratado há 16 anos, estávamos numa situação de falência. O presidente anterior estava na cadeia, então tivemos tempos difíceis há mais de uma década para resolver a situação. O nosso trabalho também pode servir de exemplo para os outros clubes enfrentarem as dificuldades", enalteceu Soares de Oliveira, em entrevista à 'Sports Pro Media'.





Um dos homens fortes da direção benfiquista vincou que para se ter sucesso é preciso "sermos mais rápidos e espertos que os grandes clubes" e explica que nos últimos anos, as águias conseguiram o mesmo crescimentos que os grandes clubes do futebol europeu."Nós temos mais ou menos o mesmo crescimento a nível de percentagem, nos últimos 10 anos, que os grandes clubes, mas o ponto de partida foi diferente para eles e para nós", explicou, recordando, ainda, as dificuldades sentidas para manter talento: "Temos que ter jogadores para negociar. Se recebemos uma oferta de mais de 100 milhões de euros, é impossível não olhar para uma coisa que irá fazer uma grande diferença no final do ano ao n´vel dos lucros. Mas também temos jogadores, os quais temos tido sucesso a retê-los, aumentando os salários, mas em alguns casos é impossível. Não temos a mesma folha salarial que nos permita competir com os maiores 12 ou 13 clubes da Europa".