Domingos Soares de Oliveira: «O sucesso do Benfica é medido dentro e fora de campo»

Domingos Soares de Oliveira explicou em Inglaterra, durante a conferência 'Business of Football Summit 2020', o significado de sucesso no Benfica.





"O sucesso é medido dentro e fora de campo. Dentro do campo temos de vencer, é isso que os nossos adeptos esperam. Eles esperam que ganhemos o Campeonato Nacional todos os anos. Nos últimos seis anos, vencemos por cinco vezes. Eles também esperam que tenhamos sucesso ao nível europeu, obviamente que ambição é vencer a Liga dos Campeões, mas eles entendem onde estamos situados no que diz respeito à luta com os grandes emblemas, contudo, querem que tenhamos boas prestações nas competições europeias. Fora do campo, o sucesso é ser saudável financeiramente e respeitar todos os acordos", reiterou em Londres, num evento levado a cabo pelo 'Financial Times'.O administrador-executivo da SAD encarnada desvendou depois que as águias contam com 250 mil sócios neste momento e que estes querem "sucesso dentro de campo"."O Benfica pertence aos sócios. Atualmente temos cerca de 250 mil Sócios, portanto, temos de lidar com 250 mil donos. É um facto, eles são os donos do clube. Não podemos colocar 250 mil pessoas dentro do Estádio da Luz. Por ano, os sócios pagam cerca de 100 euros e os sócios mais novos [entre os 6 e os 13 anos] pagam à volta de 35 euros. Anualmente recebemos por parte dos sócios algo como 17 ou 18 milhões de euros e eles não nos pedem nenhum retorno por fazerem esse investimento. A única coisa que pedem é que o Benfica tenha sucesso dentro do campo. O número está a crescer e isso quer dizer que, mesmo que não vivam em Portugal, ou que não possam vir ao estádio, querem fazer parte da família, estão dispostos a pagar por isso, mas não se querem intrometer na forma como o clube é gerido", vincou o dirigente da SAD do Benfica.