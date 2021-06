Domingos Soares de Oliveira: «Pode ser necessário reduzir a massa salarial no Benfica»

Domingos Soares de Oliveira admitiu que o Benfica possa ter de fazer cortes caso volte a não apurar-se para a fase de grupos da Liga Dos Campeões.





"Primeiro, quero acreditar que aquilo que nos aconteceu no ano passado é uma anormalidade. Uma eliminatória com um jogo no terreno do adversário, teoricamente mais fraco... Numa eliminatória a duas mãos, e mais difícil, conseguimos sempre passar. Temos confiança. Mas faremos os ajustes que tivermos de fazer. Plano B: Pode ser necessário reduzir a massa salarial. Ou baixamos os salários, o que foi feito noutros clubes e nunca fizemos, ou reduzimos o número de jogadores sob contrato", vincou o administrador financeiro da SAD encarnada, numa entrevista à TVI24.O dirigente confirmou ainda que a SAD "vai avançar com o empréstimo obrigacionista no início da próxima semana": "O valor é de 35 milhões de euros, mas pode subir, e a taxa de 4 por cento. Faz parte da estratégia de financiamento da SAD."Soares de Oliveira garantiu, por outro lado, que a continuidade da "Emirates já está fechada" e que o Benfica tem "12 novos patrocínios para anunciar."