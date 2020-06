Domingos Soares de Oliveira: «Preço da BTV não faz o cérebro pensar muito»

O administrador-executivo da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, abordou o facto de as operadoras televisivas terem "zerado o valor das subscrições" e sublinhou o porquê de a BTV se manter com o mesmo preço.





"Os operadores tomaram uma decisão de elevado risco, mas também de altíssima responsabilidade, e digo isto pela positiva, que foi 'zerar' o valor das subscrições. A partir do momento em que o fizeram, quando muito teriam algumas receitas de publicidade, mas já se sabe que os canais de desporto vivem muito mais das subscrições. Lancei um desafio aos operadores, e não apenas àquele que trabalha connosco... O maior problema que existe em Portugal relativamente a transmissões televisivas ou direitos televisivos chama-se pirataria. Os níveis de pirataria em Portugal são absolutamente anormais, muito mais elevados do que, por exemplo, em Espanha e noutros países da Europa ocidental. Se 'zeraram', podem equacionar um regresso à cobrança, desde que o valor da cobrança seja muito mais baixo. Porque é que o preço da BTV, desde que me lembro, sempre foi 9,90 euros? Porque é um preço que não faz o cérebro pensar muito. 9,90 euros por mês é um valor que eu aceito pagar e não tenho de pensar muito nele. Se tiver de pagar 29, mais 9,90 e mais 10 de outra coisa, já penso bastante e o ato de pirataria torna-se quase uma defesa subsconsciente", explicou o dirigente à BTV este sábado.