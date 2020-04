Domingos Soares de Oliveira quer evitar mas não descarta cortes salariais no Benfica

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, explica que o clube gostaria de continuar a "honrar compromissos", mas não se compromete a não avançar para uma "redução de custos", como cortes salariais, se a situação assim o obrigar. Em entrevista à BTV, o responsável do clube da Luz explica que, para já, começou por cortar nos "investimentos".





"Estamos fazer tudo o que entendemos para honrar os nossos compromissos, mas não é nenhuma garantia para o futuro. Não sabemos o que vai acontecer na época 2020/21, falta perceber como o mercado vai funcionar, mas para já, a única coisa que posso dizer é que estamos muito atentos a pilotar a situação, de forma permanente, regular, com o presidente totalmente envolvido", sublinhou Soares de Oliveira.Contudo, já houve custos que estavam previstos que foram adiados, nomeadamente, obras que estavam agendadas para o Estádio da Luz e no Benfica Futebol Campus. Primeiro, vai ser necessário perceber a evolução da pandemia do coronavírus e das implicações desta na economia e no futebol."Temos estado a analisar de forma permanente aquilo que são as informações de mercado e como impactam as contas do Benfica. E aqui temos duas realidades. O universo do Benfica são cerca de 10 empresas. Apesar de fazermos gestão consolidada, depois temos de atender à realidade de cada universo empresarial. Não posso dar garantia ao futuro, mas só entraremos num processo mais acentuado de redução de custos se tivermos necessidade de fazermos esse processo mais acentuado. Para já, numa primeira fase, longa, durante o mês de março, foi rever os grandes investimentos, em particular no estádio. Tínhamos previsto fazer mudanças muito grandes na iluminação, som, mega screen. Esses investimentos foram colocados em suspenso. Tínhamos outros investimentos para fazer no Seixal. Analisamos já durante o mês de abril o que são gastos que temos nos vários departamentos, que pudessem ser evitados", sublinhou o responsável benfiquista, que revelou ainda que a pré-temporada está a ser repensada: "A título de exemplo, revimos todos os custos com a pré-época e por iniciativa do departamento de futebol entendemos parar com parte significativa desses custos, pois consideramos que não eram estritamente necessários".