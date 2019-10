Domingos Soares de Oliveira: «Queremos estar sempre a evoluir»

O centro de estágio do Seixal foi palco esta quarta-feira de mais uma edição do evento ‘Corporate Club’, que juntou vários representantes dos patrocinadores ligados ao Benfica."É uma forma de os integrarmos dentro da nossa montra que é o futebol profissional, os sponsors estão aqui a conviver com os jogadores. É uma forma de conhecerem também estas instalações mais modernas. Acho que todos ficaram satisfeitos com aquilo que viram hoje", referiu Domingos Soares de Oliveira à BTV"Queremos estar sempre a evoluir. Se pensarmos na obra que fizemos em 2006, essa obra hoje está ultrapassada. O Benfica Campus não está ultrapassado porque soubemos sempre continuar a investir. Estamos orgulhosos. Acredito que o que vemos no Seixal hoje será completamente diferente daqui a 10 anos", afirmou ainda o administrador-executivo da SAD do Benfica."Nessa altura, os benfiquistas estarão orgulhosos. Queremos expandir o espaço em termos de atuação do ponto de vista de campus e até do ponto de vista de condições hoteleiras. O presidente já falou do colegio. A 10 anos de distancia teremos instalações completamente diferentes daquelas que temos hoje."