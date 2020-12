Domingos Soares de Oliveira reconduzido em novo mandato da SAD do Benfica

Domingos Soares de Oliveira vai continuar na SAD do Benfica. O administrador dos encarnados ponderou outros convites, mas depois de uma conversa com Luís Filipe Vieira, decidiu manter-se na Luz, conforme contou à BTV.





"Quando chegamos a determinadas alturas da nossa vida profissional, temos de fazer um balanço e discutir o que podemos fazer para a frente. Chegou ao fim um mandato e, em conjunto com o presidente, fiz um balanço dos últimos quatro anos e uma projeção dos próximos quatro anos. Grande parte das pessoas que estão no Benfica são constantemente desafiadas para outros projetos lá fora, é o preço que temos de pagar por sermos competentes. Tive desafios ao longo dos últimos anos e, em particular, dos últimos meses para trabalhar fora. Sempre fiz depender a resposta a esses desafios do que fosse o meu balanço, com o presidente", contou Domingos Soares de Oliveira.E deixou uma garantia: "Terminado o processo eleitoral, fiz esse balanço nas duas semanas seguintes. Os desafios que temos pela frente são grandes e, independentemente dos convites que recebi, e que são todos extremamente honrosos, a minha decisão foi: vamos continuar em frente porque ainda há muito para fazer aqui", assegurou.Segundo informa o Benfica, a nova composição dos Órgãos Sociais da SAD encarnada será comunicada nos próximos dias.