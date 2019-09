Domingos Soares de Oliveira: «Reunimos atletas de primeira linha para viver e treinar juntos»

Domingos Soares de Oliveira marcou esta sexta-feira presença na Grécia onde explicou o modelo de formação do Benfica. "Decidimos investir na formação de jovens há 15 anos, altura em que nos lançámos à construção de uma academia. Queríamos reunir atletas de primeira linha para viver e treinar juntos no mesmo local", reiterou o administrador executivo da SAD do Benfica pela publicação 'The Economist'.





Sobre o tema "The Sports Business Summit for Southeast Europe", Soares de Oliveira explicou que os resultados da estratégia levada a cabo há década e meia só foram colhidos entre sete a 10 anos depois do investimento ser feito e ser 'palpável' no Caixa Futebol Campus. "Precisávamos de ter acesso a talento no início do projeto, o que significa recrutar excelentes atletas jovens, já para não falar de bons treinadores, instalações modernas, uma boa metodologia e uma tecnologia que suportasse tudo isto em todo o lado", vincou.