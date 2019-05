Domingos Soares de Oliveira: «Se alguém bater 100 milhões pelo Félix, a intenção é não vender»

Domingos Soares de Oliveira assegurou esta quinta-feira, em entrevista à TVI24, que o Benfica não tenciona deixar sair nenhum dos seus titulares abaixo dos valores fixados nas cláusulas."Se o Benfica precisa vender? A situação financeira é mais robusta do que no passado, mas ainda assim a venda continua a ser parte do negócio. Não precisam ser titulares", começou por afirmar o administrador executivo da Benfica SAD, que na mesma entrevista deixou claro que apenas os jogadores "excedentário" poderão ser negociados abaixo das cláusulas. Uma situação bem diferente da dos habitualmente utilizados, como é o caso de João Félix"Venda pela cláusula? É que o procuramos fazer. Hoje, se for para sair algum titular, o que procuramos é que batam as cláusulas. Mas esperamos que não aconteça. O objetivo é manter o plantel. Se alguém bater 100 milhões pelo Félix, a intenção é não vender", assegurou o dirigente encarnado."100 milhões é muito dinheiro. Nunca houve um jogador vendido por esse valor em Portugal. Mas o objetivo é ganhar no relvado e vamos fazer tudo nesse sentido. Já houve fases em que a situação económica era mais débil. Hoje, se não baterem os 120 milhões, o jogador fica", garantiu.De resto, e continuando em João Félix, Domingos Soares de Oliveira assegura que a intenção das águias passa por 'retocar' a cláusula. "Creio que o presidente ainda tem a intenção de rever. Mas do outro lado há o jogador, o empresário, a família. O que temos é de antecipar, olhando para o potencial do jogador, desde que consigamos convencer a outra parte. Não chegou nenhuma oferta. Há conversas e rumores, é verdade que os maiores clubes europeus têm expectativas, mas não nos chegou nenhuma proposta", assegurou.