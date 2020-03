Domingos Soares de Oliveira: «Seixal não está preparado para receber a equipa feminina»

O administrador da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, garantiu numa conferência em Londres que a equipa feminina dos encarnados não poderá integrar o Benfica Campus a curto prazo.





"Começámos no futebol feminino há dois anos. Iniciámos o nosso percurso na 2.ª divisão, subimos à 1.ª divisão e esperamos vencer o título de campeão ainda este ano. A academia neste momento não está preparada para receber a equipa feminina, mas temos uma grande plano de expansão. Irá dobrar o tamanho atual do Benfica Campus, não só em termos de campos, mas também em termos do hotel. Assim que esta expansão for aceite, poderemos colocar a equipa feminina no centro de formação. Para nós isso é extremamente importante, 20 por cento dos nossos sócios são mulheres, por isso, a pressão é elevada para promover a equipa feminina. Não estamos a falar apenas de futebol, mas sim de todas as outras modalidades em que temos uma equipa feminina", reiterou o dirigente no evento 'Business of Football Summit 2020', em declarações transcritas no site das águias.