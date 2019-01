Domingos Soares Oliveira: «ECA tenta dar voz e defende clubes com a dimensão do Benfica»

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A Associação Europeia de Clubes reuniu-se em Lisboa para celebrar o 10º aniversário com um português a relevar entre aqueles que fazem parte do Conselho de Administração. Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD do Benfica, destacou a iniciativa e sublinhou os objetivos do organismo."Primeiro, o Benfica teve a felicidade de ser convidado a candidatar-se a fazer parte do Conselho de Administração da ECA e essa candidatura teve sucesso em 2017. Temos vindo a participar na Associação Europeia de Clubes de uma forma muito ativa tentando que a voz dos clubes seja cada vez mais ouvida ao nível do futebol internacional, mas sobretudo ao nível do futebol europeu, e depois, naturalmente, também defendendo os clubes com a dimensão do Benfica, que não são os clubes maiores em termos europeus, mas são aqueles que de alguma forma, do ponto de vista histórico daquilo que se chama o legacy, têm contribuindo mais para o desenvolvimento do futebol nas últimas décadas", vincou em declarações à BTV esta quarta-feira num evento onde marcaram presença nomes como Andrea Agnelli (presidente da ECA e da Juventus), Ivan Gazidis (AC Milan) e Edwin van der Sar (Ajax).