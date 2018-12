Dos assobios ao delírio total

As bancadas do Estádio da Luz viveram ontem um final de tarde alucinante com a goleada imposta ao Sp. Braga, mas antes do encontro ainda foram notórias as desconfianças, sobretudo para com Rui Vitória. Este teve direito a um valente coro de assobios quando o ‘speaker’ anunciou o seu nome.Após o apito inicial, não foi preciso esperar muito para os adeptos se mostrarem satisfeitos com a exibição. Mesmo antes de Pizzi marcar o primeiro, já as bancadas gostavam do que viam. E, à medida que a goleada se ia avolumando, os adeptos iam entoando cânticos para a equipa: ou a pedir o 37 – sendo que o primeiro golo do Sp. Braga abafou este pedido –, ou a elogiar a exibição: "Isto é o Benfica", ouvia-se em uníssono.