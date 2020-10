Dos canais de Amesterdão ao Estádio da Luz: Vertonghen conta como o Benfica o convenceu

Para lá de se ter mostrado já encantado com a opção tomada de reforçar o Benfica, o belga Jan Vertonghen lembrou em declarações ao podcast ¡Qué Golazo!, da CBS Sports, a forma como o clube da Luz o convenceu a aceitar a mudança para Portugal. E bastaram 45 minutos de conversa com Tiago Pinto para tal ficar praticamente decidido...





"Dentro de alguns anos, quando olhar para trás, olharei para a minha carreira e serei um homem feliz. Poderia ter ganho mais títulos, mas estou a trabalhar nisso. Esta transferência foi algo especial. Por estar no meu último ano de contrato, mas também por causa da pandemia, que trouxe imensa incerteza ao futebol e ao mercado. Estive algumas semanas desempregado e acabei por ficar um pouco stressado, pois não queria estar naquela situação. Tive sempre algumas opções, por isso consegui manter-me calmo, mas estava à espera da perfeita", assumiu, antes de revelar como surgiu o Benfica na sua vida."Estava em Amesterdão, nos canais, a andar de barco, quando o meu agente me ligou para falar do Benfica. Nessa noite falei com o diretor do clube [Tiago Pinto] e ele deu-me uma sensação especial naqueles 45 minutos em que falámos. Depois falei com a minha mulher, disse-lhe que estava convencido. Claro que havia algumas coisas que tinham de ser garantidas do ponto de vista contratual, mas também tinha de convencê-la, mas naqueles 45 minutos convenceu-me totalmente quanto ao projeto, aos jogadores, a tudo... A partir daquele momento só havia um clube onde queria jogar", garantiu.Na Luz, Vertonghen assume que conquistar títulos é o seu foco e um deles será a Liga Europa. Uma prova na qual diz que as águias têm chances, apesar da forte concorrência. "É uma competição muito difícil de ganhar. O Benfica já esteve perto nos anos recentes. Temos um plantel muito forte, em todos os jogos estamos a melhorar. Creio que temos chances de chegar bem longe, mas se vires a lista de equipas na prova, para lá das que virão da Champions, não será fácil", admitiu.E por falar em Liga Europa, o belga olhou ao jogo desta noite diante do St. Liège. "Estamos muito confiantes. Ganhámos alguns jogos de seguida, o plantel está a melhorar a cada jogo. Temos jogos a cada três dias. Jogamos em casa, mesmo sem adeptos, vejo-nos como favoritos, mas o St. Liège é uma das três melhores equipas belgas de momento, por isso é uma boa equipa. Creio que se conseguirmos jogar como temos jogado, podemos ganhar".