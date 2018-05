Douglas já se despediu dos encarnados, depois de ter cumprido uma temporada de empréstimo pelo Barcelona. O lateral assumiu, assim, o fim da ligação ao Benfica.

"Foi uma honra vestir essa camisola. Gostaria de agradecer a todos os adeptos por todo o apoio esta temporada. Seguimos nossa jornada. A vocês, meus companheiros de equipa, tiro meu chapéu. Carrega, Benfica!", escreveu, no Instagram, o futebolista brasileiro, que terminou a temporada como titular.

Douglas, de 27 anos, chegou ao Benfica em agosto passado, em cima do fecho do mercado, para reforçar o flanco direito da defesa, cujo titular, Nélson Semedo, havia sido transferido para o Barcelona. No entanto, teve dificuldades em destronar André Almeida. Esteve para sair em janeiro, mas permaneceu até final da época. Fez 11 encontros de águia ao peito.