Douglas Santos: «O Benfica quer vencer mas o Zenit está numa boa fase»

Douglas Santos, defesa do Zenit, já sabe que os russos vão encontrar dificuldades, esta terça-feira, no estádio da Luz, na derradeira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões."Espero um Benfica para vencer. Estão a jogar em casa, com o apoio dos adeptos, mas nós estamos numa fase boa e temos de ter tranquilidade, paciência e fazer golos nas oportunidades de que dispusermos. Estamos a pensar a fazer um bom jogo e ganhar", garantiu o brasileiro, em conferência de imprensa.O Zenit ainda nada tem assegurado, mas Douglas Santos até já sonha com a final da Liga dos Campeões. Contudo, para isso, é preciso ter atenção a Carlos Vinícius, avançado que compara a Dzyuba."Dzyuba e Vinícius são jogadores que podem fazer a diferença porque marcam muitos golos. São importantes para ambas as equipas. Chegar à final? Será difícil, mas a Champions está apenas a começar", atirou o defesa da formação de São Petersburgo.