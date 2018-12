Dragões andam à espreita

Não foram muitos os clubes que se fizeram representar ontem nas bancadas do Estádio do Aves. Mesmo assim, marcaram presença alguns nomes fortes do futebol português. Entre eles estava o FC Porto, que vai defrontar o emblema avense no dia 3 de janeiro, na 15ª jornada do campeonato. Além dos dragões, a nível nacional, destaque ainda para Sp. Braga, Chaves, Moreirense, V. Setúbal, Famalicão e Arouca. Fora de Portugal, apenas quatro emblemas presentes: os alemães do RB Leipzig, os espanhóis do Leganés e os franceses do Lille e do Montpellier.