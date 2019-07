Dupla dá boas notícias a Bruno Lage

Grimaldo e Ebuehi regressaram esta segunda-feira aos trabalhos da equipa do Benfica, depois de recuperarem dos respetivos problemas físicos.O lateral espanhol ultrapassou o traumatismo numa perna que o condicionou no treino do último sábado e trabalhou agora sem limitações. Quanto a Ebuehi, recuperou de uma gastroenterite e continua a fase de integração.Nos trabalhos participou ainda Dylan Silva, guarda-redes da equipa B.O Benfica volta a treinar na terça-feira, um dia antes da apresentação aos sócios no Estádio da Luz, frente ao Anderlecht.