Dupla fora dos planos do Benfica

Giannis Bouzoukis, médio de 22 anos atualmente ao serviço do Panathinaikos, e Lucas Quarta, defesa-central de 23 anos dos quadros do River Plate, foram ontem apontados ao Benfica. No entanto, ao que Record apurou, nenhum destes dois jogadores entra nos planos do emblema da Luz para a próxima época. Para o eixo da defesa, a grande prioridade é Koch, do Friburgo.