Dupla inédita na defesa e com ... zero minutos

Jorge Jesus prepara-se para apresentar um onze titular bastante idêntico ao que foi utilizado com o Moreirense, sendo que as únicas mexidas que se irão registar serão no eixo defensivo. Com a saída de Rúben Dias para o Man. City e Vertonghen lesionado, avançam o recém-contratado Otamendi e Jardel, jogadores que esta temporada ainda não realizaram qualquer minuto.





Foi a 1 de agosto, na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto, que o capitão das águias fez o último jogo oficial. Já Otamendi foi opção a última vez no dia 7 do mesmo mês, frente ao Real Madrid, num jogo em que entrou só na reta final.

Refira-se ainda que Taarabt continua de fora, por lesão, e que Pizzi irá manter-se ao lado de Gabriel no meio-campo das águias.