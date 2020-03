Dyego Sousa: «A bola insiste em não entrar»

Depois do empate a um, no terreno do V. Setúbal, Dyego Sousa que entrou aos 71 minutos na tentativa de Bruno Lage em chegar ao golo da vitória, entende que faltou eficácia às águias.





"É um resultado difícil de explicar. Fizemos tudo desde o primeiro minuto, mas a bola insiste em não entrar. Falta sorte, pois estamos a trabalhar imenso e temos criado as oportunidades, trabalhado, mas a bola não está a entrar. Agora é chegar lá dentro, repensar tudo e trabalhar mais ainda. Só com trabalho podemos mudar isto", mencionou aos microfones da Sport TV."O rendimento vai conforme o jogo. Na primeira parte fizemos um bom jogo, é certo que não tivemos tanta agressividade, mas tivemos oportunidade de sair com um resultado favorável. Na segunda parte estávamos a precisar do resultado e voltámos com mais vontade ainda. Com o decorrer do jogo fomos sempre dando mais e mais, mas como falei a bola insiste em não entrar.""Falar do FC Porto é indiferente para nós. Temos é de fazer o nosso trabalho e o nosso papel. O que o FC Porto fizer ou deixar de fazer, para nós não vai valer de nada. Estamos a um ponto e só temos de fazer o nosso trabalho e dar continuidade."