Dyego Sousa está a fazer testes médicos e assina esta tarde com o Benfica

Está por horas a oficialização de Dyego Sousa por parte do Benfica. O nosso jornal sabe que o avançado está neste momento a realizar testes médicos e que vai assinar contrato com os encarnados até ao final da época ainda esta tarde.





O ex-jogador do Sp. Braga - um namoro antigo do Benfica - chega por empréstimo dos chineses do Shenzhen FC. Os encarnados comprometem-se a pagar metade do vencimento do avançado, num acordo que não inclui taxa de empréstimo.Tudo indica que Dyego Sousa vai já assistir esta noite ao encontro do Benfica com o Belenenses SAD, a partir das 19 horas, no Estádio da Luz.