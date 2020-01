Dyego Sousa está em Lisboa a negociar com o Benfica

Tal como Record adiantou na tarde desta quinta-feira, Dyego Sousa é o alvo do Benfica para reforçar a frente de ataque da equipa. Record sabe que o avançado luso-brasileiro, de 30 anos, está neste momento em Lisboa a negociar com responsáveis do clube encarnado.





O Benfica pretende garantir Dyego Sousa por empréstimo dos chineses do Shenzhen, até final da temporada. Para além de ser oficializado, o internacional português pode mesmo ser apresentado já esta sexta-feira, antes do fecho do mercado, e assistir no estádio da Luz ao jogo do Benfica com o Belenenses SAD.Na conferência de imprensa desta quinta-feira, Bruno Lage admitiu que poderia estar para chegar mais um reforço ao Benfica, ainda antes do fecho deste mercado. O técnico estaria a falar de Dyego Sousa.O internacional português chega à Luz para fazer concorrência a Carlos Vinícius e Seferovic.