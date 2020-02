Dyego Sousa já integrou treino do Benfica na preparação para a Taça de Portugal

O avançado internacional português Dyego Sousa, anunciado no último dia de mercado como reforço do futebol do Benfica, já treinou hoje com as águias, a três dias das meias-finais da Taça de Portugal.

"Uma sessão de treino que já contou com a presença de Dyego Sousa. O último reforço de 'inverno' já trabalha a fundo", indicou hoje o clube na sua página oficial, com um vídeo a demonstrar o início do dia de trabalho do avançado.

Dyego Sousa, de 30 anos, com duas internacionalizações pela seleção portuguesa, foi oficializado na sexta-feira como reforço para Bruno Lage, com o jogador a chegar ao Benfica até final do ano, por empréstimo dos chineses do Shenzen.

Na China, onde chegou a meio da época, proveniente do Sporting de Braga, o jogador disputou dez jogos e marcou três golos.

O avançado chegou a Portugal com apenas 18 anos, em 2007, para representar os juniores do Nacional, tendo, antes de chegar ao Sporting de Braga, em 2017/18, passado por Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo.

O Benfica prepara a receção de terça-feira ao Famalicão (19h15), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A segunda mão está agendada para 11 de fevereiro, em Vila Nova de Famalicão.