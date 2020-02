Dyego Sousa: «Não queria que a minha estreia a titular acabasse assim...»

Dyego Sousa não escondeu "a frustração" depois do jogo desta quinta-feira com o Shakhtar Donetsk, que ditou o afastamento do Benfica da Liga Europa.





"Apesar de ter sido um bom jogo da equipa, não queria que a minha estreia a titular acabasse assim, ainda para mais quando saímos de uma competição em que somos favoritos. Fica o sabor amargo", disse o internacional português.Terá Dyego acusado falta de rotinas? "Não, estou no futebol português há muito tempo, o grupo é espetacular, acolheu-me muito bem e notou-se que há rotinas. Estamos unidos, focados, mas tivemos um pouco de azar nos dois jogos. Mas estiveram frente a frente duas equipas de Liga dos Campeões, com a eliminatória a ser resolvida nos detalhes", explicou. "Fica sempre a frustração. São coisas que acontecem. Temos de dar continuidade."