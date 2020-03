Dyego Sousa: «Ninguém poderia imaginar que um vírus assim poderia causar tantas mortes»

Dyego Sousa explicou este domingo que "não tinha a noção do perigo" que constitui a pandemia do coronavírus. "Nem tinha a noção daquilo que o vírus poderia causar no mundo inteiro. Nem eu, nem ninguém poderia imaginar que um vírus assim poderia causar tantas mortes e prejudicar tanta população. Estou a viver essa situação como a maior parte dos portugueses: em casa, isolado, tendo o mínimo contacto possvel com desconhecidos, seguindo as normas do Presidente da República", explicou o internacional português em declarações à SIC.





O avançado, de 30 anos, emprestado pelos chineses do Shenzhen FC ao Benfica, referiu também que esta é a altura para pensar no bem-estar da população."Neste momento, não se deve falar ou pensar em futebol, mas sim na indústria e na saúde, para arranjarmos uma forma de combater esta pandemia", vincou o jogador nascido no Brasil.