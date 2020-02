Dyego Sousa: «O campeonato não fica fechado com a vitória»

A comitiva do Benfica viajou ao início da noite desta sexta-feira para o FC Porto na véspera de mais um clássico que pode ser decisivo nas contas do título.

Antes da partida, o avançado Dyego Sousa falou aos jornalistas no Aeroporto de Lisboa e mostrou-se feliz pela estreia nos convocados de Bruno Lage, podendo também estrear-se em clássicos do futebol português."Tenho as maiores expectativas para o clássico. É sempre bom ser convocado, estamos aqui para isso", referiu o internacional português que reforçou as águias no último dia do mercado de inverno.





Apesar dos 7 pontos de vantagem que o líder Benfica tem para o FC Porto (2º classificado), Dyego Sousa não acredita que um triunfo dos encarnados possa determinar o desfecho da prova. "O campeonato não fica fechado com a vitória. Há muitos jogos pela frente. Faltam 14 jogos e este é só mais um", referiu.O jogador de 30 anos garante que "os treinos foram bons" e que foi bem recebido pelo plantel, admitindo ainda que a estreia com a camisola do Benfica será especial."Estou feliz e estou aqui. Espero retribuir. A estreia, seja no Porto ou em qualquer outro jogo, será sempre especial. Prometo que vou dar o meu máximo dentro de campo e dar o melhor pelo Benfica, como sempre fiz noutras vezes", concluiu Dyego Sousa.